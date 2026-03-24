Время расплаты: Трамп скоро вернется к украинскому вопросу

Вопрос украинского конфликта вновь станет центральным в повестке президента США Дональда Трампа сразу после завершения боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с News.ru завил политолог Юрий Самонкин.

По его словам, американскому лидеру жизненно необходимо восстановить стремительно падающий рейтинг и репутацию, серьезно пострадавшую на фоне иранского кризиса.

«Звание голубя мира у него поменялось. Даже те, кто голосовал за Трампа, очень сильно разочаровались. Республиканские и демократические институты власти не очень сильно доверяют президенту, поэтому ему сейчас необходимо быстрое краткосрочное перемирие, чтобы хоть как-то сохранить свою репутацию и перекинуться на другие вопросы», — пояснил Самонкин.

Эксперт подчеркнул, что глава Белого дома оказался в сложном положении: он остановился на полпути в иранской кампании, осознав масштаб военных и экономических препятствий. В результате даже израильская диаспора, ранее выступавшая союзником президента, теперь готова поддержать его лишь в случае полного демонтажа иранских институтов власти, чего Вашингтон добиться не смог.

Между тем, согласно данным издания «Украинская правда», в переговорной команде Киева говорят, что Украина столкнулась с реальной угрозой полного прекращения американской помощи. Источники сообщают, что Вашингтон в рамках закрытых переговоров настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, в то время как руководство Украины категорически отказывается.