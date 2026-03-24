Лавров рассказал о памятнике участникам боев в Курской области из КНДР

В России выразят признательность союзникам из КНДР, участвовавшим в боевых действиях в Курской области, установив им памятник. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, передает РИА Новости.

По словам главы российской дипломатии, установка монумента станет ответным жестом — после того как в Пхеньяне недавно открыли памятник героям.

О планах установки памятника военным из КНДР в Курской области глава этого региона Александр Хинштейн сообщил еще в конце прошлого года. Скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко пояснял, что конкретное место под монумент пока не выбрано, а работа над эскизом будет вестись «творческим коллективом».

Лидер КНДР Ким Чен Ын анонсировал установку памятника в честь «геройства гордых сынов» республики, проявленного в Курской области, еще в апреле 2025 года. Недавно стало известно, что он лично руководил процессом изготовления скульптур бойцов, а в середине февраля посетил строящийся мемориальный комплекс и проинспектировал ход работ.