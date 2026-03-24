Страны Запада инвестируют ресурсы в противостояние с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Западное меньшинство, вернее, элиты западных стран, продолжают инвестировать и политический, и экономический капитал, который у них остается, в противостояние с нашей страной», — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, для реализации этих планов Запад использует инфраструктуру и человеческие ресурсы Украины.

Ранее Лавров заявил, что Соединенные Штаты не берут в расчет чужое мнение и действуют так, как им заблагорассудится, чтобы заполучить ресурсы других стран.