Песков анонсировал встречу Путина с главой Калининградской области

Президент Владимир Путин намерен провести встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча пройдет в Кремле, Беспрозванных выступит с докладом, указал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что президент «методично и регулярно продолжает свою работу с главами регионов».

Кроме того, у Путина запланированы несколько других рабочих встреч, однако все они будут иметь закрытый для прессы характер.

В июне Беспрозванных сообщал, что Калининградская область значительно увеличила долю морских перевозок.