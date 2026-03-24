Песков анонсировал встречу Путина с главой Калининградской области Беспрозванных
Президент Владимир Путин намерен провести встречу с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча пройдет в Кремле, Беспрозванных выступит с докладом, указал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что президент «методично и регулярно продолжает свою работу с главами регионов».
Кроме того, у Путина запланированы несколько других рабочих встреч, однако все они будут иметь закрытый для прессы характер.
В июне Беспрозванных сообщал, что Калининградская область значительно увеличила долю морских перевозок.