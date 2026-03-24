Поведение оскорбившего поклонников Чака Норриса депутата объяснили

Оскорбление людей из уст депутата недопустимы, дать оценку поведению Самокиша должна комиссия по этике, сказал в пресс-центре НСН Айрат Гибатдинов. Сенатор Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН призвал комиссию по депутатской этике разобраться в скандальной ситуации с депутатом Госдумы Владимиром Самокишем.

Ранее Самокиш бурно порадовался смерти Чака Норриса, а потом начал оскорблять в комментариях подписчиков, которых это возмутило. Позже депутат удалил пост, а потом странно «извинился». Источник «Ведомостей» отмечает, что депутат нарушил этические нормы, поэтому его могут исключить из партии, из фракции и даже лишить мандата. В новый созыв Самокиш, скорее всего, не попадёт. Гибатдинов назвал происходящее весенним обострением.

«С весной у многих начинают проявляться не совсем здоровые действия и реакции. Даже у некоторых политиков. Кто-то Барби хочет запретить, кто-то у себя в соцсетях начинает не совсем правильно обсуждать Чака Норриса. Думаю, здесь есть весеннее обострение. У кого-то есть медицинские показания, у кого-то это связано с текущей социально-экономической обстановкой, с какими-то личные проблемами. Все это влияет на психическое состояние людей. Официально до сих пор непонятно, случайно или специально это всё писалось. В Госдуме есть специальная комиссия по этике, которая должна разобраться с этой ситуацией и дать нашим гражданам внятный ответ. Такое отношение, если действительно оно было, недопустимо. Тем более, со стороны представителя Госдумы, представителя законодательной власти», — сказал собеседник НСН.

В мире число людей с психическими заболеваниями превысило 1 млрд человек. В России за последние четыре года заболеваемость депрессиями и тревожными расстройствами выросла на 21,5% и достигла четырех млн человек. Эксперты отмечают, что весной у людей с психическими расстройствами чаще случаются рецидивы — из‑за перестройки биологических систем организма и резких перепадов настроения. По данным психиатров, именно в этот сезон статистически фиксируются пики суидальности и маниакальных состояний у людей с биполярным расстройством. В переходные месяцы число экстренных психиатрических обращений возрастает на 10–15%, а в марте‑апреле количество случаев бессонницы увеличивается на 20% по сравнению с остальными месяцами года.