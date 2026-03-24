Лавров назвал неадекватной реакцию МАГАТЭ на угрозы ядерной безопасности

Реакция руководства Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на угрозы, которые создаёт агрессия США и Израиля в отношении Ирана, является неадекватной.

Такое мнение высказал в ходе заседания попечительского совета Фонда Горчакова министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Руководство МАГАТЭ как-то очень, я бы сказал, неадекватно реагирует на прямые угрозы, которые создаются в результате развязанной агрессии для ядерной безопасности», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что тенденция с ударами по АЭС «Бушер» в Иране представляет угрозу.