Лавров: Россия готова присоединиться к посредническим усилиям вокруг Ирана

Россия считает, что путь переговоров по урегулированию конфликта вокруг Ирана отвечает интересам стран всего Ближнего Востока. И Москва готова присоединиться к посредническим усилиям для прекращения этой войны.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

"Мы тоже готовы подключиться к посредническим усилиям. Мы сейчас все эти вопросы обсуждаем и, конечно, доводим наши оценки и эволюцию наших взглядов и до иранцев, и до государств-членов Совета сотрудничества Персидского залива", - сказал министр.

В Москве убеждены, что именно путь переговоров, путь объединения и согласования баланса интересов отвечает интересам всего Ближнего Востока.

По словам Лаврова, события последних месяцев как в Латинской Америке, так и на Ближнем Востоке прямо вытекают из попыток "государств западного меньшинства" сохранить остатки своего доминирования на международной арене. И для этого Запад использует грубые силовые методы, невзирая на все свои обязательства по соблюдению международного права.

Глава российской дипломатии отметил, что происходящее сегодня в мире ряд специалистов по международным отношениям уже квалифицируют как начало третьей мировой войны.

"И в целом, конечно, быстрое расширение конфликтного пространства с вовлечением все новых стран и целых регионов, за последний год так и произошло, конечно же, вызывает серьезное беспокойство", - подчеркнул министр.

На этом фоне он обратил внимание на то обстоятельство, что руководство МАГАТЭ неадекватно реагирует на прямые угрозы для мировой ядерной безопасности. Он напомнил, что Израиль и США объявили своими "легитимными целями" не только руководство Ирана, но и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе связанные с ядерной энергетикой.