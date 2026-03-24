Лавров: Жесткая агрессия против Ирана угрожает международной торговле

Жесткая агрессия США и Израиля против Ирана подрывает международную торговлю и энергобезопасность на планете.

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"С конца февраля продолжается жесткая военная агрессия Соединенных Штатов и Израиля против Исламской республики Иран", - отметил глава российской дипломатии в своем выступлении на заседании Фонда Горчакова. "Ситуация чревата дестабилизацией не только зоны Персидского залива, что уже произошло, и не только всего Ближнего Востока, что происходит, но и мировой торговли, энергетической безопасности, международных транспортных и деловых коммуникаций", - подчеркнул Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее газета The New York Times (NYT) рассказала, что глава Моссада Давид Барнеа убедил руководство Израиля и США в способности израильской разведки спровоцировать протесты и хаос в Иране и в оперативном порядке свергнуть власть Исламской Республики.