В Кремле не уточнили, кого из зарубежных лидеров пригласили на парад 9 Мая
Дмитрий Песков заявил журналистам, что окончательный список лидеров, которые посетят торжества по случаю Дня Победы, пока не сформирован.
«Традиционно мы будем рады видеть в Москве на праздновании 9 мая самый широкий круг наших друзей из дружественных стран», - сказал он.
Песков уточнил, что в настоящее время ожидаются подтверждения от приглашенных.
«Как только список будет финализирован, мы вас проинформируем», - пообещал он.
Обычно в не юбилейные годы в Москву на парад победы приезжают лидеры СНГ.