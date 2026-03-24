В Кремле не уточнили, кого из зарубежных лидеров пригласили на парад 9 Мая

Дмитрий Песков заявил журналистам, что окончательный список лидеров, которые посетят торжества по случаю Дня Победы, пока не сформирован.

«Традиционно мы будем рады видеть в Москве на праздновании 9 мая самый широкий круг наших друзей из дружественных стран», - сказал он.

Песков уточнил, что в настоящее время ожидаются подтверждения от приглашенных.

«Как только список будет финализирован, мы вас проинформируем», - пообещал он.

Обычно в не юбилейные годы в Москву на парад победы приезжают лидеры СНГ.