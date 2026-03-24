Матвиенко предложила оказать поддержку русским театрам, выступающим за рубежом

Творческим коллективам, которые продвигают русский язык и российской театральное искусство за границей, стоит оказать дополнительную поддержку на уровне стратегических документов РФ. Об этом 24 марта заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече в палате регионов с деятелями театрального искусства с участием министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Говоря о продвижении русского языка и российского театрального искусства за рубежом, Матвиенко отметила, что «наши театры продолжают собирать полные залы и в Китае, и в государствах Ближнего Востока, и, конечно, в странах СНГ».

Тем не менее, считает она, работу по поддержке русскоязычного репертуара на иностранных сценах «нужно вести более системно».

В данном контексте председатель Совфеда предложила рассмотреть возможность «закрепить конкретные инструменты поддержки» наших театров, гастролирующих за рубежом, в стратегических документах государства.