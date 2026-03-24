В комитете Госдумы по обороне отреагировали на смерть его замглавы

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заботился о судьбе России и пользовался большим авторитетом. Об этом заявил первый зампред комитета Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.ру».

Парламентарий подчеркнул, что Швыткин имел три ордена Мужества, которые «просто так никому не дают». Журавлев назвал коллегу боевым офицером, который умеет держать слово и добиваться необходимого для страны.

«Безусловный патриот, заботившийся о судьбе родины. Настоящий мужик, твердый, цельный, отличный товарищ, пользующийся в своем окружении непререкаемым авторитетом. Серьезная потеря и для нашего комитета по обороне, и для всей Государственной думы в целом», — сказал собеседник издания.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев назвал смерть Швыткина невосполнимой потерей для законодательной власти в России. По его словам, депутат не только проявлял себя на поле боя, но и принимал законы, направленные на поддержку армии.

О смерти Швыткина «Ленте.ру» сообщила его помощница Любовь Кауфман. По ее словам, депутат скончался в больнице.