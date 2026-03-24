Владимир Зеленский уже боится сам себя и понимает, что никакая охрана от этого не спасет. Об этом заявила «Комсомольской правде» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинское командование перебросило часть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) из Харьковской области в Киевскую для усиления обороны резиденции Владимира Зеленского. При этом охрану самого Зеленского обеспечивают бойцы частной военной компании из Великобритании и США.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Владимир Зеленский усиливает охрану, но это его не спасет.

«Зеленский боится сам себя, став прибежищем демонов и бесов. Столько людей загробил, выполняя за деньги западные приказы. Столько судеб сломал. Никакая охрана от самого себя не спасет», - констатировала она.

Ранее Захарова отметила, что Зеленский «удивительным образом» научился ненавидеть тех, кто его кормит и в последние годы резко высказывался об официальных лицах Германии, США, Венгрии, Польши.