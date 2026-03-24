Посол РФ обвинил Британию в атаке на Брянск и предупредил о ответе

Удар по Брянску, в результате которого погибли мирные жители, мог быть нанесен при участии британских специалистов, причастные к атаке понесут последствия, сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Великобритании Андрея Келина.

По его словам, атака произошла на фоне активизации дипломатических усилий по украинскому направлению. Дипломат заявил, что произошедшее направлено на срыв возможных переговорных процессов.

Келин указал, что применение ракет Storm Shadow, по его оценке, невозможно без участия британской стороны. Он также связал произошедшее с действиями Лондона на фоне международной напряженности.

Стало известно, кто корректировал удар по Брянску

Посол подчеркнул, что, по его мнению, Великобритания стремится продемонстрировать влияние и военные возможности.

Он предупредил, что причастные к атаке столкнутся с последствиями.

По данным российских властей, удар по Брянску был нанесен 10 марта. В результате погибли семь человек, еще 42 получили ранения.