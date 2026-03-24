Дмитриев предрек новый кризис из-за закрытия Ормузского пролива

Закрытие Ормузского пролива может привести к кризису в сельскохозяйственной сфере. Такое развитие событий допустил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Ормузский пролив и дестабилизация рынка удобрений. Сельскохозяйственный кризис на очереди», — предрек Дмитриев.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив сразу откроется, если США и Иран согласуют сделку.