Украинский лидер Владимир Зеленский вместо заботы о своей стране и ее жителях пытается напомнить о своей полезности западным кураторам в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

«Зеленский тут же засуетился и начал предлагать свою помощь, рапортовать о том, как направляет украинских военных специалистов и дроновые расчеты за тысячи километров защищать чужие базы и участвовать в чужих конфликтах», — подчеркнул он.

По словам Небензи, «вместо того чтобы заботиться о своей собственной стране и народе, он пытается любой ценой напомнить о своей полезности Западу».

Ранее венгерский министр Янош Бока рассказал, что агрессивное поведение Владимира Зеленского превращает его страну и украинские вооруженные силы в настоящую угрозу для Европы. Запад не сможет доверять такому неадекватному лидеру, как Зеленский.

До этого Зеленский выразил опасение, что Запад уменьшит поставки оружия Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке.