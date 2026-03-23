Небензя назвал число пострадавших от ударов ВСУ мирных россиян

Начиная с февраля 2022 года от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали минимум 27,5 тысячи мирных россиян.

Такое число назвал постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, его выступление опубликовано на сайте представительства.

«В общей сложности с февраля 2022 года минимум 27,5 тысяч мирных жителей России пострадали от атак ВСУ. Более 520 социальных объектов, 174 образовательных учреждения и 74 объекта здравоохранения были разрушены только в одной Белгородской области», — сказал Небензя.

Он отметил, что ВСУ регулярно наносят прицельные удары по мирному населению.

Ранее беспилотник ВСУ целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в селе Демьянки Стародубского муниципального района Брянской области.