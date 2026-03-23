$81.8894.73

Небензя назвал число пострадавших от ударов ВСУ мирных россиян

Lenta.ru

Начиная с февраля 2022 года от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали минимум 27,5 тысячи мирных россиян.

© РИА Новости

Такое число назвал постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, его выступление опубликовано на сайте представительства.

«В общей сложности с февраля 2022 года минимум 27,5 тысяч мирных жителей России пострадали от атак ВСУ. Более 520 социальных объектов, 174 образовательных учреждения и 74 объекта здравоохранения были разрушены только в одной Белгородской области», — сказал Небензя.

Он отметил, что ВСУ регулярно наносят прицельные удары по мирному населению.

Ранее беспилотник ВСУ целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в селе Демьянки Стародубского муниципального района Брянской области.