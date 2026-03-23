Скончался зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

Юрий Швыткин, зампред думского комитета по обороне, скоропостижно скончался на 61-м году жизни. Об этом пишет пресс-служба Госдумы на официальном сайте.

Дата и и место похорон боевого офицера, парламентария пока не называются.

«Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин», — рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Юрий Николаевич запомнится коллегам скромным, отзывчивым и надежным товарищем.

Юрий Николаевич Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске в семье военного. Выпускник Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища имени 60-летия Великого Октября, Академии управления МВД России.

«Вся наша семья носила и носит погоны. Папа ушел на заслуженный отдых в звании полковника милиции, мама — майор внутренней службы, сестра — полковник. Мой сын является ветераном боевых действий, служил лейтенантом ВДВ в моей родной Псковской воздушно-десантной дивизии», — рассказал Швыткин в одном из редких интервью.

С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской (Псковской) воздушно-десантной дивизии. Выполнял специальные задачи в Баку (Азербайджан), Фергане, Оше (Киргизия), Вильнюсе (Литва), Кировабаде, Ереване, Ленинакане (Армения).

В 1992–2001 годах служил в органах внутренних дел Красноярского края. С 2001 по 2016 год — депутат Законодательного Собрания Красноярского края.

В 2013-2015 годах — председатель наблюдательного совета красноярского хоккейного клуба «Енисей» (хоккей с мячом).

Полковник милиции. Депутат Государственной Думы седьмого и восьмого созывов.

Швыткин отмечен тремя орденами Мужества, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» I степени, «За ратную доблесть», «За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом», «За службу в спецназе». Имеет 117 прыжков с парашютом.