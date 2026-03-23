Президент Украины Владимир Зеленский ошарашен тем, что внимание мирового сообщества сместилось с темы Украины на Ближний Восток, и отчаянно пытается вернуть его обратно. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Кроме того, по словам дипломата, Киев вскоре столкнётся с новыми условиями урегулирования конфликта.

Небензя также отметил, что европейские страны пытаются «заткнуть рты всем, кто доносит правду о ситуации на Украине».

Российский постпред подчеркнул, что западные партнёры Киева продолжают наращивать военную помощь, однако внимание международного сообщества всё больше переключается на эскалацию на Ближнем Востоке. Это вынуждает украинские власти искать новые способы привлечь внимание к своей проблематике.