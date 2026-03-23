Киев вскоре столкнется с новыми условиями урегулирования конфликта на Украине. Такие изменения в отношении мирных переговоров анонсировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по Украине, созванном по запросу украинской стороны, его цитирует ТАСС.

© Global look

«Президент России неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами», — отметил дипломат.

Однако, указал Небензя, Киев отказывается от переговоров и стремится продолжить военные действия любой ценой, к чему его подталкивают и его союзники в Европе.