Серьезная задержка с прибытием к берегам Кипра британского эсминца Dragon показала неэффективность военного «зонтика» Лондона. Об этом заявил ТАСС посол России в Великобритании Андрей Келин.

По его мнению, ожесточенное сопротивление Ирана против американо-израильской агрессии, а также быстрое расширение конфликта на весь регион застало врасплох британских планировщиков.

«Вскрылась недостаточная подготовка к боевым действиям на Ближнем Востоке», - отметил Келин.

Он обратил внимание, что ситуация показала отсутствие у Британии в этом регионе кораблей, начиная с 1980-х годов. В результате такой неподготовленности, без британского зонтика оказались Кипр и те страны Персидского залива, где расположены британские военные базы, которые размещены здесь в обмен на защиту со стороны Соединенного Королевства.

Министр обороны Джон Хили, выступая в Палате общин парламента 23 марта, сообщил, что эсминец Dragon пибыл для обеспечения безопасности военной базы Акротири на Кипре.

3 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон направляет вертолеты и корабль ля укрепления безопасности на своей военной базе на острове.

2 марта Хили сообщил, что база британских военно-воздушных сил на Кипре была атакована беспилотниками. Это произошло на фоне операции США и Израиля против Ирана.