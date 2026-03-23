Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию вокруг Ирана

Лавров и глава МИД Египта обсудили эскалацию в Персидском заливе
Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с египетским коллегой Бадром Абдельати подтвердил готовность РФ содействовать урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в МИД РФ.
Стороны обсудили эскалацию военного конфликта в Персидском заливе. Оба министра выразили уверенность в необходимости прекращения боевых действий.
«Лавров подтвердил готовность России оказывать всемерное содействие в урегулировании имеющихся противоречий на Ближнем Востоке мирными средствами», — говорится в сообщении.