Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию вокруг Ирана

Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с египетским коллегой Бадром Абдельати подтвердил готовность РФ содействовать урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в МИД РФ.

Стороны обсудили эскалацию военного конфликта в Персидском заливе. Оба министра выразили уверенность в необходимости прекращения боевых действий.