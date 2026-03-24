Песков высказался о переговорах США с Ираном

Дмитрия Пескова попросили прокомментировать противоречивые заявления участников ближневосточного конфликта о переговорах.

© Московский Комсомолец

Дональд Трамп накануне заявил, что США ведут «очень хорошие» переговоры с Ираном, однако отказался назвать имена переговорщиков, отметив, что речь идёт о самом уважаемом человеке, а не верховном лидере. Тегеран эти заявления опровергает.

«Комментарий один: как и вы, мы фиксируем набор противоречивых заявлений со всех сторон», - сказал спикер Кремля. «Как обстоят дела на самом деле, мы не знаем», - добавил он.

Вместе с тем Песков отметил, что Иран неоднократно подтверждал на деле свою готовность к диалогу.

«До момента первого удара Тегеран оставался открыт к переговорам, и эти переговоры достаточно успешно продвигались», - напомнил он.

Открытость Тегерана к дипломатическому урегулированию разногласий, по словам Пескова, известна Москве и всему миру.