В Кремле отреагировали на решение Трампа по Ирану

Кремль фиксирует множество противоречивых заявлений по ситуации вокруг Ирана, но надеется на скорое урегулирование конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о решении президента США Дональда Трампа отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре.

«Сегодня много разных, в том числе противоречивых, заявлений», — сказал Песков.

Он отметил, что в Москве внимательно отслеживают развитие событий.

Представитель Кремля выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации и переход ситуации в «мирное русло». Он не стал давать оценку шагам администрации США, указав на неоднозначность поступающих сигналов.

Ранее Трамп рассказал, что США и Иран в течение последних двух дней вели очень продуктивные переговоры о полном и всестороннем прекращении боевых действий на Ближнем Востоке.

Политик отметил конструктивность диалога с Тегераном и на этом фоне отдал приказ Министерству войны Соединенных Штатов. Он поручил военным приостановить удары по иранским электростанциям и энергоинфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений. По словам президента США, переговоры между двумя странами будут вестись в течение недели.