Песков оценил заявления по иранским переговорам

Россия внимательно наблюдает на переговорным процессом по конфликту на Ближнем Востоке и видит большое количество противоречивых заявлений. Но в первую очередь Москва рассчитывает на то, что Тегерану и Вашингтону с Иерусалимом удастся договориться.

Об этом в понедельник, 23 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Сегодня много разных, в том числе противоречивых, заявлений. Продолжаем внимательно отслеживать и желать скорейшего перехода ситуации в мирное русло, — передает слова пресс-секретаря президента России ТАСС.

Спустя менее чем двое суток после анонсов ударов по электростанциям Ирана в ответ на блокировку Ормузского пролива президент США Дональд Трамп заявил о введении пятидневного моратория на такие обстрелы после «удачных» переговоров с Тегераном. При этом в Тегеране информацию о контактах с Вашингтоном опровергли.

Стоимость нефти марки Brent показала стремительный рост на фоне обострения ситуации в Иране. Вечером 18 марта цена майских фьючерсов на лондонской бирже ICE впервые превысила 111 долларов за баррель. Мировые фондовые рынки в тот день зафиксировали обвал индексов, связанный с обострением конфликта на Ближнем Востоке.