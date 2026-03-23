Слуцкий назвал Рютте «виртуозом по переобуванию в воздухе»

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий назвал генсека НАТО Марка Рютте «виртуозом по переобуванию в воздухе». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал слова Рютте о том, что Владимир Зеленский хочет подписать с Россией мирное соглашение, но это «нужно донести до Москвы». По мнению Слуцкого, таким образом Рютте «хочет переложить на Россию ответственность» за урегулирование конфликта на Украине.

При этом Слуцкий добавил, что Россия не отказывается от мирного процесса, но Евросоюз готовит срыв переговоров.

«При сохраняющемся намерении европейской партии войны спонсировать и дальше режим Зеленского в прокси-войне против России (недавний саммит ЕС прямое тому доказательство) заявление генсека альянса, скорее, обманный маневр или способ переложить на российскую сторону ответственность за украинское урегулирование и планируемый европейской верхушкой срыв переговоров. При том что Москва от мирного процесса никогда не отказывалась», — заявил он.

Слуцкий также считает, что страны Европы «отказываются признать факты», потому что это подорвало бы местную власть.

«В ЕС и НАТО не могут признать очевидные факты, так как это значит признать свою вину и расписаться в абсолютной несостоятельности. Потому и перекладывают с больной головы на здоровую. Такая у них в Брюсселе “тактика выживания” ради сохранения постов и власти. Поэтому – стоит ли верить Рютте?», — добавил он.

