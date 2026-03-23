Захарова допустила завершение конфликта на Украине капитуляцией Киева

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова допустила, что конфликт на Украине может завершиться на основе договорённостей в виде капитуляции украинской стороны.

Соответствующее заявление было сделано на выступлении в Центральном доме Российской армии на встрече с военнослужащими, передаёт ТАСС.

«Любой конфликт заканчивается договорённостью. Международно оформленной, если речь идёт о международном конфликте. Капитуляцией, например», — сказала дипломат, говоря о перспективах завершения конфликта.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас призвала ЕС найти такое решение для завершения конфликта на Украине, при котором не будет полной капитуляции Киева перед Россией.