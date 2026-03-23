Захарова напомнила позицию РФ по поводу украинского вопроса

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Есть разные переговоры, они идут по разным трекам. Эти переговоры затрагивают такую важнейшую тему, как гуманитарная. Поэтому безусловно Россия никогда не отказывалась от переговоров, какими бы сложными не были наши региональные здесь вызовы или мировые дела. Это безусловный императив. Мы из него исходим», — сказала Захарова.

22 марта спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что делегации США и Украины провели в Майями «конструктивные» переговоры в рамках посреднических усилий по урегулированию конфликта в республике.

Он отметил, что стороны сосредоточились на «сужении и решении нерегулированных вопросов», чтобы приблизить всеобъемлющее мирное соглашение.

22 марта Киев и Вашингтон обсуждали ключевые вопросы и дальнейшие шаги в ходе процесса мирного урегулирования. Особое внимание члены делегаций уделили согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам.

Ранее Песков рассказал о паузе в трехсторонних переговорах по Украине.