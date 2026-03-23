В России отреагировали на желание постсоветской страны вступить в «коалицию желающих»

Желание Молдавии вступить в «коалицию желающих» по Украине — попытка подстроиться под соседние страны, а также стремление показать единство с Евросоюзом, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Президент Молдавии Майя Санду подстраивается под веяния соседних стран, Румынии в первую очередь. Это очевидно, — сказал депутат. — Молдавия также старается продемонстрировать свое единство с ЕС, потому что очень надеется, что ее туда примут».

Чепа подчеркнул, что «коалиция желающих» оказать военную поддержку Украине на самом деле существует только на бумаге — крайне маловероятно, что когда-то ее участники перейдут к реальным действиям.

«Мы прекрасно понимаем, что все эти желающие разбегутся при первом же выстреле. Она создана только для того, чтобы воздействовать на украинских солдат. Показывать им, что они не одни, что "вы воюйте, а мы рядом". Но они не придут», — убежден политик.

Ранее Санду на брифинге после заседания Совета национальной безопасности заявила, что Молдавия готова стать частью «коалиции желающих» по Украине. По словам Санду, сейчас Молдавия проводит обучение специалистов по разминированию для помощи Украине в постконфликтное время.