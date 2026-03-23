Депутат может лишиться мандата за посты про Чака Норриса

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Владимир Самокиш может лишиться мандата из-за скандала с оскорблением подписчиков своего Telegram-канала и скончавшегося недавно американского актера Чака Норриса. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники в партии. ~"Сдох чак норрис. Чо, скорбим, ДБ?"~ — написал депутат (орфография автора сохранена). Возразивших ему подписчиков политик начал оскорблять, называя "американососами", "ссыкливыми поклонниками америкосовских ногомахателей", "толстыми ленивцами", "жирными анонимами", а также вызвал их "раз на раз". В комментариях предполагали, что депутат не мог сам это написать, и выражали надежду, что "Самокиша взломали". Позже парламентарий удалил этот пост, а 21 марта опубликовал новый, в котором пояснил, что извиняется по приказу начальства. "Полковник Макаров В. С. мне приказал просить прощения у всех, кого вчера обидел, вольно или невольно, и доложить ему о выполнении приказа. Я человек, который в своей жизни беспрекословно выполнял и буду выполнять приказы. Был не прав, искренне прошу меня простить. Приказ полковника Макарова выполнил", - говорилось в сообщении. Под этим постом Самокиш отключил комментарии. Под "полковником Макаровым" имеется в виду первый заместитель председателя фракции "Единой России" в Госдуме Вячеслав Макаров. "~Извинения в странной форме вызвали дополнительные негативные эмоции, поскольку если извинения искренние, то они так не выглядят.~ Ситуация точно не останется без рассмотрения, но какие конкретные будут решения, пока неизвестно. Если ты не умеешь разговаривать с людьми, как ты можешь заниматься политикой?" - отреагировал собеседник "Ведомостей" из "Единой России". Скандальный депутат В декабре 2025 года Самокиш уже оказывался в центре скандала: он нецензурно высказался о результатах конкурса на звание молодежной столицы России. Позднее он объяснил свою эмоциональную реакцию тем, что был уверен в победе родного Томска. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в "Единой России", Самокиш может не попасть в новый созыв Госдумы — сейчас партия формирует списки кандидатов и проводит праймериз, на которых депутат пока не зарегистрировался. В свою очередь URA.RU и Readovka сообщили, что в руководстве партии намерены сделать "самые жесткие" выводы в отношении высказываний Самокиша. Собеседники порталов допускают его исключение из "Единой России" и досрочное сложение мандата. Источник Readovka назвал заявления депутата недопустимыми и выходящими за рамки общепринятой морали, добавив, что в партии глубоко сожалеют о произошедшем и приносят извинения. Ранее заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Ярослав Нилов сообщил "Газете.Ru", что действиям Самокиша будет дана оценка, если на него поступит жалоба. "Мне неизвестно, были ли какие-то жалобы уже или не были. Вся информация, которая есть, пока только в средствах массовой информации. Если будет заявление и если этот вопрос будет включен в повестку заседания комиссии, то тогда комиссия будет обсуждать. До этого каких-либо комментариев как зампред комиссии я дать просто не могу", — пояснил парламентарий. Ярослав Нилов добавил, что не знает, стали ли странные посты Владимира Самокиша результатом взлома его учетной записи в Telegram или отражают его позицию. По словам замреда, если в комиссию поступит заявление на депутата, то она обратится за разъяснениями. "Комиссия — это не правоохранительные органы, это межфракционная структура Госдумы, цель которой в рамках полномочий отвечать на определенные жалобы, заявления, связанные с депутатской деятельностью Что касается конкретного случая, я тоже видел в интернете, как идет обсуждение, но был ли это взлом или это было действительно заявление, мне неизвестно. Когда жалобы на депутатов поступают в комиссию, комиссия обращается к самому депутату, чтобы понять аргументацию и, проанализировав все документы, уже потом вопрос выносится на повестку дня и для обсуждения комиссией", — заключил депутат.