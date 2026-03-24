В Кремле назвали открытой позицию Ирана по переговорам до начала операции США

До начала военной операции США и Израиля власти Ирана оставались открытыми к переговорам.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

«Иран подтверждал это на деле, и, собственно, до последней минуты, до начала боевых действий, до момента первого удара по Ирану, Тегеран оставался открытым к продолжению переговоров», — отметил он.

24 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры. По его словам, Хаменеи попросил как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут соблюдены условия Тегерана.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что отложил удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней. По его словам, в эти дни пройдут мирные переговоры с Ираном.

Он отметил достаточно хорошие и продуктивные беседы о полном и окончательном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

21 марта российский президент Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.