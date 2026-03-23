Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал публикацию американского издания The Washington Post о регулярных звонках главы МИД Венгрии Петера Сийярто своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

В материале американского издания ранее отмечалось, что Сийярто якобы регулярно звонит Лаврову во время перерывов на заседаниях ЕС. В российском МИД эти утверждения назвали «воспалённой фантазией».

Эксперт выразил мнение, что за подобными информационными атаками стоят силы, выступающие против политики президента США Дональда Трампа и его сторонников в Европе. Михайлов указал на политический контекст материала, связав его с предстоящими выборами в Венгрии и давлением на курс правительства Виктора Орбана.

Появление подобных публикаций в Washington Post — часть кампании по дискредитации Венгрии и её курса. Страна демонстрирует самостоятельность в принятии решений и в первую очередь преследует собственные национальные интересы — это вызывает сопротивление определённых сил. Давление будет только нарастать, особенно в преддверии выборов: цель — ослабить позиции нынешних властей и продвинуть политиков, которые пойдут на поводу у тех, кто выступает против России и сторонников линии Трампа в Европе. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Политолог назвал информацию о звонках Сийярто Лаврову во время заседаний ЕС искусственным конструктом, направленным на дестабилизацию ситуации. Он указал на отсутствие логики в таких утверждениях и связал публикацию с более широкой кампанией дезинформации против стран, проводящих независимую политику в ЕС.

«Информация о якобы регулярных звонках главы МИД Венгрии главе МИД РФ — намеренная дискредитация. Россия в таких звонках не заинтересована, а если какие‑то контакты и происходят, то точно не во время заседаний ЕС. Подобные публикации — элемент дезинформационной кампании, которая преследует сразу несколько целей: бросить тень на Венгрию перед выборами, усилить давление на Орбана и одновременно дискредитировать в целом самостоятельную политику стран ЕС, идущую вразрез с позицией части западных элит», - объяснил специалист.

Ранее венгерский министр по делам Европейского союза (ЕС) Янош Бока назвал фейком публикацию газеты The Washington Post о звонках Сийярто Лаврову на заседаниях ЕС.