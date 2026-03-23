В Кремле назвали ложными данные СМИ о предложении США по разведданным

Россия не обещала США перестать делиться разведданными с Ираном, если Вашингтон не будет передавать данные Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщение, оно относится к категории неправдивых, а точнее лживых", - сказал Песков журналистам на брифинге.

На прошлой неделе Politico со ссылкой на источники сообщило, что Москва предложила США сделку, согласно которой РФ прекратит делиться с Ираном разведывательной информацией, такой как точные координаты американских военных объектов на Ближнем Востоке, если Вашингтон прекратит делиться с Украиной данными о российских объектах.

По его данным, подобное предложение было сделано российским посланником Кириллом Дмитриевым представителям администрации США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру во время их встречи в Майами.

США отклонили это предложение. Дмитриев в соцсети Х назвал сообщение издания "фейком".