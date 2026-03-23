Замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что ситуация на иранской атомной станции остается спокойной, несмотря на инцидент с обстрелом.

Руденко заявил, что Россия будет требовать от МАГАТЭ четкой реакции на недавний инцидент на АЭС «Бушер», передает РИА «Новости».

Он добавил, что обстановка на станции остается спокойной, несмотря на происшествие.

По словам Руденко, произошедшее является грубейшим нарушением всех правил, норм и принципов МАГАТЭ. Он подчеркнул: «Мы будем требовать от МАГАТЭ четкой реакции на все происходящее».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран уведомил МАГАТЭ о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер».

Международное агентство сообщило о разрушении постройки в 350 метрах от активного реактора.

Глава Росатома Алексей Лихачев осудил атаки на действующие объекты ядерной энергетики.