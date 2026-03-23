Замглавы МИД России подтвердил готовность Москвы к диалогу с Киевом

Россия готова к переговорам по Украине, однако каких-либо конкретных дат на текущий момент нет.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Его слова прозвучали в ходе общения с журналистами в кулуарах международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».

«Насколько мне известно, никаких конкретных дат нет. Но мы готовы к таким переговорам, если будет встречное желание украинской стороны», — цитирует Руденко РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на временный характер паузы в переговорах по Украине.