В Совфеде объяснили причины «сдвига» в позициях европейцев по Ирану

Союзники США пока не намерены вступать в войну, но уже обозначают интерес к разблокировке пролива по нескольким причинам. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, первая причина "сдвига" в позициях европейцев состоит в том, что по Европе "бьет" перекрытие Ормузского пролива. Вторая причина состоит в том, что европейцы "не хотят" полностью "выводить" президента США Дональда Трампа из себя. А третья причина состоит в том, что европейцы опасаются, что Трамп "в отместку" за их позицию станет меньше поддерживать Украину, считает Пушков.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский сейчас — клиент прежде всего Евросоюза, а не США, и евролидеры опасаются, что, погруженный в войну с Ираном, Трамп может полностью отвернуться от него. С учетом того, что, согласно заявлениям в конгрессе директора ЦРУ [Джон Ли] Редклиффа, США продолжают снабжать Украину разведданными, это стало бы серьезным ударом и по возможностям самой Украины, и по политике ЕС", — отметил сенатор.

21 марта МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) опубликовал совместное заявление 22 стран по поводу обеспечения безопасности прохода через Ормузский пролив. В нем Британия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Швеция, Нидерланды и другие страны осудили нападения Ирана на невоенные суда в Персидском заливе, нефтегазовые объекты и блокировку пролива. Страны также пообещали предпринять шаги для стабилизации энергетических рынков и поддержать те государства, которые больше всего пострадали от действий Ирана.

16 марта Трамп раскритиковал союзников по НАТО за отказ помочь США с Ираном и предоставить минные тральщики для разблокировки Ормузского пролив. 20 марта Трамп отметил, что страны-члены НАТО решили не помогать США в Ормузском проливе из-за слабости. Затем генсек НАТО Марк Рютте в интервью CBS News также попросил Трампа понять решение стран альянса не помогать Вашингтону обеспечить безопасности судоходства в Ормузском проливе.