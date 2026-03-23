В МИД высказались о сроках визита Путина в Китай

О сроках визита президента России Владимир Путина в Китай будет объявлено в ближайшее время. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается приблизительных сроков визита президента нашего в Китай, работаем, работаем. Я думаю, в ближайшее время об этом станет известно», — подчеркнул замглавы МИД.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва начнет активно готовиться к визиту Путина в Китай в 2026 году.

4 февраля российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин провели совместную видеоконференцию. Путин отметил, что рад продолжению сложившейся традиции общения с китайским коллегой и своим дорогим другом в начале нового года.