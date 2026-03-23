Замглавы МИД заявил, что у РФ никогда не было иллюзий насчет США

У России не было иллюзий насчет США, отношение к ним не изменилось. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко в кулуарах международной конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений", передает РИА Новости.

"У нас никогда не было иллюзий в отношении США. И поэтому мы ничего не меняли. У нас очень принципиальная линия в отношении государств: главное, чтобы эти страны выполняли те международные принципы и нормы, под которыми они подписались... в этом конкретном случае США отошли от этого", - сказал Руденко, отвечая на вопрос, как изменилось отношение РФ к США на фоне войны против Ирана.

Он также высказал мнение, что перспективы начала американской наземной операции в Иране пока не выглядят убедительно.

21 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона выразила свою готовность к разрешению конфликта вокруг Украины еще во время саммита на Аляске, однако теперь США начали проявлять нерешительность.