МИД ответил на вопрос о возможной наземной операции США в Иране

На данный момент наземная операция США в Иране не выглядит реальной, но в случае реализации таких планов еще больше обострит конфликт, заявили в МИД России.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко отметил, что перспективы проведения Вашингтоном наземной операции в Иране не выглядят убедительно. Этот сценарий, как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, приведет к еще большей эскалации.

«Пока еще перспективы выглядят не очень убедительными, - сказал заммнистра. - Если такое произойдет, то принесет большее обострение ситуации». «Приведет к дальнейшей эскалации, - продолжил Руденко. - И вряд ли приблизит к завершению конфликта».

Соединенные Штаты, как ранее стало известно, ускорили переброску крупных сил Корпуса морской пехоты и ВМС на Ближний Восток для участия в возможной наземной операции по захвату иранского острова Харк.