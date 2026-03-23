Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю переизбрания на пост председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Текст опубликован на сайте Кремля.

Решение депутатов наглядно свидетельствует о единодушной общественной поддержке проводимого Ким Чен Ыном курса на эффективное решение социально-экономических задач, защиту ее суверенитета и законных интересов на международной арене, подчеркнул президент РФ.

"В России высоко ценят ваш личный вклад в упрочение дружественных, союзнических связей между нашими странами", - заявил Путин.

Он отметил, что тесная совместная работа по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном продолжится.

Напомним, 22 марта в Пхеньяне прошло первое заседание Верховного народного собрания нового, 15-го созыва. Ким Чен Ын был переизбран на высший государственный пост КНДР.