Дмитриев признался, что у него есть сценарий развития энергоколлапса Европы

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что у него есть сценарий развития топливного кризиса в ЕС и Великобритании. В этом чиновник признался во время беседы с одним из пользователей соцсети Х (заблокирована в РФ).

Накануне Дмитриев заявил, что из-за надвигающегося энергетического кризиса страны Евросоюза попытаются "встать в очередь" за энергоресурсами России. Любые другие предлагаемые меры, считает он, не смогут спасти ЕС от коллапса.

Дмитриев назвал невозможным выход из энергокризиса без России

Один из пользователей соцсети в ответе Дмитриеву предположил, что у того словно есть "копия сценария этого фильма, который мы сейчас смотрим".

"У меня есть", - отметил спецпредставитель президента.

По словам Дмитриева, западные СМИ сейчас не позволяют другим видеть реальную картину происходящего, продвигая ложные нарративы, на этом же основаны многие неверные решения на Западе.

Также спецпредставитель президента рекомендовал европейским чиновникам обратиться к метакогнитивным методам, чтобы понять ошибки своего мышления.