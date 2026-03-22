Украина на продолжении нескольких лет занимала первое место в повестке европейских стран. В 2026 году счета на газ, бензин, свет вытеснили украинский кризис с передовых позиций, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет «Интерфакс».

Накануне европейские массмедиа заявили, что русскоязычные жители Германии жалуются в соцсетях на резкий рост цен на продукты и энергоресурсы.

«У них [европейцев] сейчас тема номер один уже не Украина, а как оплачивать счета за газ, за бензин и за свет», — разъяснил Песков.

По его данным, в настоящий момент Европа находится в сложном положении. С одной стороны, она не желает разговаривать с Москвой, хочет продолжать противостояние на Украине, а с другой, не знает, как оплачивать счета.

Ранее представитель Кремля сообщил, что европейские политики продолжают стрелять в ногу своих избирателей, отказываясь от российских энергоресурсов.

Песков подчеркнул также, что Россия в энергетической сфере будет делать то, что соответствует ее интересам.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заметил, в свою очередь, что масштабный конфликт на Ближнем Востоке в случае дальнейшей эскалации может привести к существенному стагфляционному шоку как для европейской, так и для мировой экономики в целом.