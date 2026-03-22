Швыдкой в Тбилиси передал соболезнования Путина народу Грузии

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на похоронах Илии II передал соболезнования Владимира Путина духовенству и народу Грузии. Об этом сообщили в Кремле.

Швыдкой прибыл в Тбилиси для участия в отпевании и похоронах католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. На траурной церемонии также присутствует делегация Русской православной церкви во главе с митрополитом Минским и Заславским Вениамином.

Илия II умер вечером 17 марта в тбилисской больнице, ему было 93 года. В Грузии объявлен общенациональный траур.

Илия II был избран патриархом Грузии в 1977 году. Он окончил Московскую духовную семинарию. В годы патриаршества Илии II в Тбилиси был построен самый большой собор в Грузии, его открыли в 2004 году.