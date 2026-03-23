Москва рассчитывает на отмену Вашингтоном дискриминационных визовых требований к гражданам России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале МИД РФ. Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что американские власти всё же отменят существующие дискриминационные визовые требования к россиянам, в том числе и в контексте предстоящего летом Чемпионата мира по футболу, большинство матчей которого пройдёт в Соединенных Штатах.

В МИД отметили, что несмотря на достигнутую главами России и США договорённость о необходимости восстановления двусторонних отношений, российские дети по вине американского госдепартамента подвергаются унизительной и, по сути, безосновательной практике получения виз в третьих странах.

При этом подростки из США ограждены от подобной политизации, они посещают Россию и отдыхают в "Артеке" без препятствий. 4 февраля официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что политика западных стран в отношении иностранных студентов, которых ограничивают в получении или продлении виз, иногда доходит до уровня ксенофобии.