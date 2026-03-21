Вашингтону необходимо отменить дискриминационные визовые требования к россиянам, в том числе в контексте предстоящего Чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД напомнили, что 40 лет назад (21 марта 1986 года) 11-летняя Катя Лычёва отправилась в США и стала первым «детским послом мира» СССР. Перед этим Советский Союз посетила юная американка Саманта Смит.

Сейчас ситуация разительно отличается, несмотря на договоренности президентов России и США о необходимости восстановления двусторонних отношений.

«Российские дети по вине американского внешнеполитического ведомства подвергаются унизительной и, по сути, безосновательной практике получения виз в третьих странах – Казахстане или Польше (для поездки в которую тоже нужно как-то получить разрешение на въезд). При этом американские подростки ограждены от подобной политизации – посещают Россию и отдыхают в «Артеке» без препятствий», — отметили в МИД РФ.

Дипломаты заявили, что рассчитывают на отмену дискриминационных визовых требований к российским гражданам, в том числе и «в контексте предстоящего этим летом Чемпионата мира по футболу, большинство матчей которого пройдёт в США».