Во Франции создали петицию об отмене антироссийских санкций

Во Франции запустили петицию об отмене антироссийских санкций на фоне роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон не делает ничего?! Неприемлемо! Национальная петиция в поддержку немедленного плана по чрезвычайной энергетической ситуации из восьми пунктов: (...) снятие с России санкций в сфере энергетики, чтобы вновь получить доступ к более дешевым углеводородам», — написал он.

При этом политик подчеркнул, что для этого требуется выход Франции из Европейского Союза (ЕС), так как именно объединение принимает решения о введении ограничительных мер.

Ранее Военно-морские силы (ВМС) Франции захватили танкер Deyna, следовавший из России под флагом Мозамбика. Впоследствии президент республики Макрон связал произошедшее с поддержкой Украины.