Захарова ответила «врагам Венгрии с воспаленной фантазией»

У врагов Венгрии «воспаленная фантазия», они распространяют небылицы о якобы имевших место звонках главы МИД Венгрии Петера Сиярто его российскому коллеге Сергею Лаврову. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Захарова прокомментировала заметку в газете Washington Post со ссылкой на анонимного чиновника ЕС. Он заявил, что Сийярто якобы регулярно звонит Лаврову во время перерывов на заседаниях в Брюсселе.

«Это говорит о том, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия», — сказала представитель МИД.

Ранее Сийярто заявил, что Киев просит еще 5,5 млрд евро у ЕС на подготовку к военным действиям следующей зимой.