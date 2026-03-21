Дмитриев призвал чиновников ЕС и Британии пересмотреть свое мышление

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил чиновникам ЕС и Великобритании пересмотреть свой подход к принятию решений. Он посоветовал им использовать метакогнитивные методы.

«Может быть, бюрократам ЕС и Великобритании стоит попробовать метакогнитивные методы? Проанализировать и исправить ошибки в своем мышлении?» — написал Дмитриев в соцсети X.

Он также отметил, что Бельгия, по его мнению, уже начинает демонстрировать подобный подход.

Ранее Дмитриев сравнил главу евродипломатии Каю Каллас с «разочарованным вассалом» после её заявлений в адрес США.

Кроме того, он задавался вопросом о действиях европейских лидеров при росте цен на нефть выше $110 за баррель.