Лавров перечислил "основных союзников" России

Основными союзниками России, по словам руководителя МИД РФ Сергея Лаврова, со времен Российской Империи являются армия и флот, а сейчас таковыми также являются Воздушно-космические силы России.

Также Лавров заявил в интервью ОТР, что к списку союзников России могут также добавиться войска беспилотных летательных аппаратов.

Лавров сказал, что помогать единомышленникам и с благодарностью принимать их поддержку необходимо. С теми, кто "не единожды обманул", по мнению Лаврова, тоже следует выстраивать отношения, помня, что им нельзя доверять.

В ходе интервью также затрагивалась тема Украины. Лавров заявил, что Россия заявила о готовности к урегулированию украинского кризиса еще во время саммита "Россия-США" на Аляске, в то время как США стали "колебаться".