Лавров заявил, что США готовы к убийствам и переворотам

США готовы совершать государственные перевороты и убивать руководителей других стран ради собственного благополучия и природных ресурсов. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью программе «Вспомнить все».

В интервью Лавров прокомментировал нынешнюю политическую ситуацию. Он отметил, что история по спирали возвращает нас назад к миру, где «не было никакого международного права, ни Версальской системы, ни Ялтинской системы — ничего».

По словам главы МИД, в этом мире «might is right», сила — это правда. Но для России «не в силе Бог, а в правде».

«Посмотрите, что сейчас происходит. Соединенные Штаты официально заявили, что «им никто не указ». Они заботятся только о своем благополучии. Это благополучие они готовы отстаивать любыми способами — госпереворотами, похищениями или убийствами руководителей тех стран, у которых есть нужные американцам природные ресурсы», — сказал Лавров.

По его словам, американцы пытаются навязать свои правила Венесуэле, Ирану, ЕС и России. При этом они не скрывают, что причина в нефти и стремлении доминировать на мировых энергетических рынках.

В этом же интервью Лавров сказал о «тяжелейших последствиях» американо-израильского нападения на Иран.