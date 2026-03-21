Лавров прокомментировал действия США и Израиля на Ближнем Востоке

Действия США и Израиля против Ирана приведут к тяжелейшим последствиям. Они «будут аукаться еще очень долго». Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью программе «Вспомнить все».

В интервью Лаврова спросили о нынешнем мировом кризисе: движется ли история по спирали, или «это что-то новое обвалилось на нас?»

Министр ответил, что происходящее сейчас — «это серьезно, и далеко не фарс».

«При всех внешних проявлениях фарса (а они присутствуют, думаю, что многие это понимают) последствия того, что делают наши американские коллеги, в данном случае совместно с израильтянами, – тяжелейшие. Они будут «аукаться» ещё очень долго», — сказал Лавров.

По его словам, этап нашей истории возвращает нас назад к миру, где не было международного права, Версальской и Ялтинской системы.

«Посмотрите, что сейчас происходит. Соединенные Штаты официально заявили, что «им никто не указ». Они заботятся только о своем благополучии. Это благополучие они готовы отстаивать любыми способами – госпереворотами, похищениями или убийствами руководителей тех стран, у которых есть нужные американцам природные ресурсы», — сказал глава МИД.

По его словам, американцы не скрывают, что руководствуются доктриной доминирования на мировых энергетических рынках.

В итоге произошли атаки на Венесуэлу, Иран. Под санкции попали ПАО «Лукойл», ГК «Роснефть», а Европу «они категорически обрезали».

Лавров добавил, что сейчас венгры со словаками «бьются из последних сил», чтобы защитить энергетический суверенитет. Но им говорят: «покупайте в два раза дороже, потому что надо «наказать» Россию».